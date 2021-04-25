فنادق الغردقة السياحية تحتفل بعودة السائحين الروس (صور)

احتفلت فنادق الغردقة السياحية، السبت، بقرار عودة السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام 5 سنوات، بتنظيم عدد من الفعاليات بمشاركة عدد من السائحين الروس والجالية الروسية بالغردقة.





وقال محمد حمدي، مدير الفندق أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن جميع العاملين في قطاع السياحة فرحين بعودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا خاصة الطيران العارض إلى مدينة الغردقة التي تمثل المقصد السياحي الأول للسائحين الروس، في ظل تواجد اكبر جالية روسية في الغردقة.





أما سامي فاروق، مسؤول بأحد فنادق الغردقة، فأشار إلى حرص الفنادق السياحية على الاحتفال بعودة السياحة الروسية لما تمثله من أهمية كبرى حيث كان السائح الروسي يمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة إلى الغردقة قبل سنوات.



