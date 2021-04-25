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الأهلي يُعلن جاهزية محمد شريف للمرحلة المقبلة رغم شكواه من الإصابة أمام إنبي

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز للوجود مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنبي أن التغييرات التي أجراها كان الهدف الأهم منها هو إراحة بعض اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى النقطة 33.

وسجل أهداف الأهلي حسين الشحات بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء.

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