أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "هجمة مرتدة"

بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل "هجمة مرتدة"، بأحداث مثيرة وذلك بعدمت تم اسناد تدريب محمد جمعة "مينا" إلى الضابط "أكرم" نضال الشافعى بدلاً من هبة، حيث بدأ الأمر بينهما ساخناً بصورة كبيرة بعدما قال له بأن عليه التدرب على كشف المراقبة، ليخبره جمعة بأنه تدرب جيداً على هذا الأمر.





قام أكرم باخبار مينا بأنه عليه القيام بمهمة حالة فشله فيها سيجد أنه لا يزال يتعلم، ممثلة في ذهابه لكشك سجائر ومعرفة من يراقبوه.





بدأ مينا السير وهو يحلل كل من يراقبه إلا أنه يعود ليجد نفسه مكتوباً على ظهره ورقة فيها "أنا اللى كنت براقبك"، ويجد سيدة عجوزة هي من كانت تراقبه حتى وضعت على ظهره الورقة أمام الكشك وهو يظن أن يساعدها أثناء سندها.





تطورت الأحداث بالنسبة لـ رفعت المسيرى الذى يجد اتصال من زوجته تخبره بأن بنته مريضة للغاية وعندما يذهب يقابل الطبيب المعالج لها، ويقول له بأن ابنته تعانى من تعب شديدة، سيضطروا على إثرها اللجوء إلى العلاج الكيماوى من جديد.



يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.