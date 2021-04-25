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تعرف على موعد إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في مصر (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس إدارة مينا فارم والعضو المنتدب، الموعد المبدئي لبداية الإجراءات الأولية لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي في مصر.

وقال "البرديسي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إنه تم الاتفاق بين الشركة وهيئة الدواء وصندوق الاستثمار الروسي أنه ستبدأ عملية نقل التكنولوجيا المتعلقة بالعملية الفنية للإنتاج بين الجانب الروسي والشركة لمدة ثلاثة أشهر في برلين يعقبها ثلاثة أشهر في مصر.

وأضاف: "أتوقع أنه في أواخر نوفمبر المقبل سيكون بوسعنا بداية إجراءات الإنتاج الأولية للقاح لتبدأ بعدها هيئة الدواء في التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات بنسبة 100%، وفي ديسمبر المقبل سيكون هناك لقاح سبوتنيك، وسيتم نقل التكنولوجيا يعني تصنيع اللقاح في مصر، فهناك عدم تمييز دائمًا بين مسالة الهندسة الوراثية في مراحلها المختلفة وبين آخر مراحلها وهي الفنش".

وتابع: "الشركة التي تقوم بعمليات هندسة وراثية فهذا يعني أن لها رخصة خاصة لإنتاج المستحضرات المحضرة بواسطة الهندسة الوراثية فالتمييز مهم جدًا فسهل لاي شركة أن تقول سننتج ولكن الأهم هو مسألة نقل التكنولوجيا، حيث سيتم الإنتاج من الخلية التي تنتج إلى مرحلة الفاكسين النهائي ".

وحول قيمة العقد المبرم، قال: "في مراحل الاتفاق الثلاثة وحتى مرحلة نقل التكنولوجيا تتحمل كل شركة تكاليفها ولكن بعد توقيع الشق التجاري يبدأ دراسة السعر وزيادة الكفاءة الإنتاجية ومدى تأثيره على السعر وهذا لا يتم إلا في آخر مراحل النقل التكنولوجي".

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