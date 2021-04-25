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خبر سار من "التنمية المحلية" بشأن أسعار المواصلات

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:54 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي، تواصل مع المحافظين للتأكيد على عدم رفع أسعار تعريفة وسائل النقل العامة، خاصة لعدم تحريك سعر السولار.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم التأكيد على المحافظين متابعة الوضع والاطمئنان على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم رفعها، فضلا عن عدم تجزئة الرحلات، معلقا: "مينفعش الشوار يتقسم".

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سعر التعريفة يكون مدونا على "الميكروباص" حتى يكون المواطن على علم بقيمة الرحلة، وأن الأسعار لم ترتفع. 

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