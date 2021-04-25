تعليق قوي من موسيماني بعد الفوز على إنبي

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بعد فوز فريقه على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"نجحنا في إنهاء المباراة منذ الشوط الأول لأور مرة منذ فترة طويلة كما أن المهارة ساعدت على ذلك".





وأضاف :"الشهية للتسجيل كانت مفتوحة للاعبين ونجحنا في الرد على نتيجة مباراة سموحة كما أنني فخور بفريق الذي أحس بألم الخسارة في مباراته السابقة".





وتابع :"أحيانا نحتاج إلى الهزيمة لكي تقوم بإنعاش الفريق مرة أخرى وتعود بشكل أقوى، وقمت بإجراء التغييرات من أجل إراحة اللاعبين وليست خططية وكان الهدف الحفاظ على اللاعبين".





وواصل :"تغيير وليد سليمان كان تكتيكيا مشيرا إلى أنه يريد الحفاظ على اللاعبين لأن الفريق يخوض مباريات كثيرة في أوقات قليلة جدا".





وأوضح :"كرة القدم لعبة للمتعة فنحن سجلنا أول هدفين سريعا واليوم الفرص لم تكن بالسهولة والفريق كان حاسما في التسجيل".





وأشار :"عقدت جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة وأكدت له بأنه لاعب كبير وأنا سأدعمه وثقتي فيك كبيرة واليوم قدم مستوى أكثر من رائع في المباراة".





وأردف :"ناصر ماهر يلعب في المركز رقم 8 لأن محمد مجدي أفشة ووليد سليمان يلعبان في مركز صناعة اللعب وبالتالي فأنا أمنحه فرصة المشاركة في مركز الديفندر".



