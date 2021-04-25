الأهلي يسعى لتأجيل القمة 122

تبذل إدارة الأهلي جهودها من أجل إقناع اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة القمة 122 أمام الزمالك والمقرر إقامتها 10 مايو المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.





وتواصل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة وطالبه بالنظر في مواعيد مباريات الأهلي الأخيرة وتأثير ذلك على وضع لاعبي الفريق وذلك قبل مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها نهاية مايو المقبل.





وأعرب أحمد مجاهد عن موافقته المبدئية ولكنه اشترط الحصول على موافقة الزمالك خوفا من الدخول في أية أزمات خصوصا بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري وذلك بناء على طلب بيراميدز.



