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عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الأحد 25/أبريل/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الزمالك أن عبد الشافي خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية.

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي

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