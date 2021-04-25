اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.





وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 2022.





وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة، الأسبوع قبل الماضي، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021- 2022، إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 - 2022، العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة.



