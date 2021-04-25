Advertisements

اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
Advertisements
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.

وتشهد الجلسة العامة، أيضًا، إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، البيان المالي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 2022.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة، الأسبوع قبل الماضي، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021- 2022، إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 - 2022، العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة.

كما قرر رئيس البرلمان، إحالة مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 55 مشروعًا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للانتاج الحربى، إلي لجنة الخطة والموازنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط وزير المالية بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ حوالي 7 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 12 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 7 ساعات

بعيدا عن "الاختيار 2".. كيف أسقط الأمن الضابط الخائن "عويس"؟ وكواليس معركة استمرت 5 ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد مصمم على إبرام صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على اعتماد إضافي لموازنة الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه

البرلمان يقف دقيقة حدادا على روح الشهيد محمد الحوفي

رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها

أبرزها الموازنة العامة.. رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة (انفوجراف)

أبرزها الموافقة على قرض بـ500 ألف دولار لمواجهة كورونا.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؟

أبرزها الموزانة العامة.. رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة (انفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر