شاهد.. عمرو أديب: "إثيوبيا مش سايبة فرصة نشوف منهم أي حسن نوايا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الأمن الأثيوبي عقد اجتماع اليوم وقرر أنهم سينفذوا الملىء الثاني لسد النهضة في يونيو القادم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، "هيملوا السد.. إثيوبيا حتى ظهر اليوم تتحدث على أن الملء الثاني للسد سيحدث سيحدث، أثيوبيا مش بتترك نفس نشوف منهم أي حسن نوايا.



