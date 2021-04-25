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شاهد.. عمرو أديب: "إثيوبيا مش سايبة فرصة نشوف منهم أي حسن نوايا"

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:43 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس الأمن الأثيوبي عقد اجتماع اليوم وقرر أنهم سينفذوا الملىء الثاني لسد النهضة في يونيو القادم.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، "هيملوا السد.. إثيوبيا حتى ظهر اليوم تتحدث على أن الملء الثاني للسد سيحدث سيحدث، أثيوبيا مش بتترك نفس نشوف منهم أي حسن نوايا.

وأضاف: "منعرفش إن كان الملء الثاني هيجي مع فيضان عالي.. لو فيضان متوسط او منخفض كمية المياه اللي هتوصلنا هتكون أقل من اللي بناخدها كل مرة".

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