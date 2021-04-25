تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" للكشف عن تفاصيل تعرض البلاد لارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم الأحد بسبب مرور منخفض جوي.





وأوضح البيان، أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب مرور منخفض جوي من غرب البلاد الي شرقها وعليها ترتفع درجات الحرارة الصغري نسبيا وتتوالى الارتفاعات في درجات الحرارة تدريجيا خلال اليوم لتشمل باقي المناطق تدريجيا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة القاهرة ٣٦ درجة، ويعتبر هذا ارتفاع مؤقت ليوم واحد بسبب مرور المنخفض وسرعان ما يدخل الهواء البارد ليلا، وتنخفض معها درجة الحرارة مرة أخرى ولمدة ٧٢ ساعة قادمة.





وأوضح أنه تبقى الظاهرة المؤثرة غدا انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة مثارة نتيجة نشاط الرياح.



