لميس الحديدي لمساعد التنمية المحلية: "الشيشة بقت رسمي نظمي حلمي" (فيديو)

كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن حجم المخالفات التي تم تحريرها نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق منذ أول ديسمبر وصلت إلى 64 ألف قرار مخالفة غلق من بينها 22 ألف و218 مخالفة للمحال و18 ألف و332 مخالفة للمقاهي من بينها المقاهي التي كسرت حظر استخدام الشيشة يليها الأسواق بما يزيد عن أكثر من خمسة آلاف مخالفة.



