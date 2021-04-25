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لميس الحديدي لمساعد التنمية المحلية: "الشيشة بقت رسمي نظمي حلمي" (فيديو)
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:40 ص
شيماء حسن
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كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن حجم المخالفات التي تم تحريرها نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وقال "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق منذ أول ديسمبر وصلت إلى 64 ألف قرار مخالفة غلق من بينها 22 ألف و218 مخالفة للمحال و18 ألف و332 مخالفة للمقاهي من بينها المقاهي التي كسرت حظر استخدام الشيشة يليها الأسواق بما يزيد عن أكثر من خمسة آلاف مخالفة.
من جانبها ردت لميس على مسألة وجود الشيشة في المقاهي قائلة "الشيشة بقت رسمي نظمي حلمي"، ليرد المتحدث باسم وزير التنمية المحلية: "نواصل غلق المحال والكافيهات المخالفة، ونستقبل شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع ويتم تحرير الغرامات وتنفيذ قرارات الغلق لو هناك أي إجراءات غير متبعة، والوزير شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات وارتداء الكمامة في وسائل النقل والمواصلات العامة أو دواوين الحكومة والتشديد على جميع الموظفين بارتدائها ومن لا يرتدي لن يتم دخوله إلى المؤسسة أو التعامل معه".
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