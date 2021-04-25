عبدالحفيظ يكشف مكاسب الأهلي بعد الفوز على إنبي

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز.





وقال عبد الحفيظ: «حققنا مكاسب كبيرة بالفوز على إنبي، أبرزها عودة بعض اللاعبين، بالإضافة إلى منح الفرصة للصاعدين كما حدث من خلال الدفع بأحمد نبيل كوكا».





وأضاف: «لم أرَ في حياتي مثل هذا التلاحم الرهيب في المباريات. أول مرة في تاريخ العالم نخوض مباراة كل 3 أيام».





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة المصري، وبعدها سيواجه الجونة وبعدها سيبدأ مباريات الدور الثاني أمام المحلة ثم يواجه الاتحاد ثم الزمالك، وبعدها يعود لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبد الحفيظ أن اتحاد الكرة يرغب في إنهاء مسابقة الدوري في توقيت معين، ولكن هذا الأمر يأتي على حساب اللاعبين والأندية التي تدفع الثمن غاليًا بسبب ضغط المباريات الرهيب الذي نتعرض



