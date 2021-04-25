إياد نصار: الشهيد محمد مبروك كان متعمقًا في الفقه

أعرب الفنان إياد نصار، عن سعادته بتجسيد شخصية البطل محمد مبروك في مسلسل "الاختيار2.. رجال الظل"، مؤكدًا أن شخصية البطل أكبر بكثير مما عرض في المسلسل.





وقال "نصار" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "الشهيد مبروك كان من الضباط المسؤولين عن الفكر المتطرف خلال فترة التسعينات، وهو من الضباط الشباب الذين تم اختيارهم من قبل اللواء أحمد رفعت من أجل متابعة هذا الملف".





وأضاف: "الشهيد تعمق بالفقه حتى لا يتأثر بالأفكار المتطرفة والإرهابية وكان شخص وطني، وما تم تكثيفه من شخصية الشهيد خلال 10 حلقات كان بمثابة تكريم لروحه، وحرصت على التواصل مع أسرة الشهيد من أجل التعرف على تفاصيل تتعلق بهذه الشخصية".



