نيللي كريم تكتشف خيانة زوجها محمد فراج لها مع سنتيا خليفة في الحلقة 12 من "ضد الكسر"

عُرضت منذ قليل على قناة cbc الحلقة الثانية عشر من مسلسل 'ضد الكسر' ، بطولة الفنانة نيللي كريم.



وبدأت أحداث الحلقة بمحاولة لقاء الخميسي 'نادين' الصلح بين نيللي كريم والتي تقوم بدورها سلمى وزوجها محمد فراج 'كريم' فتوقم بإبلاغها بإقامة حفل عيد ميلاد لزوجها إياد وشقيقته مايا والتي تجمعها علاقة مع كريم بالسر.



وذهب إياد إلى كريم في مكتبه ليؤكد عليه موعد عيد ميلاده ، وذلك أثناء تواجد مايا عنده ، فيحاول أن يبئتها حتى لايعلم إياد بوجودها ، ولكنها يصدها في ظل المشاكل بينه وبين سلمى



وذهب سلمى وكريم لعيد ميلاد إياد، بحضور مايا ونادين ، وتشك سلمى بوجود علاقة بين زوجها كريم ومايا بعد أن رأتهم سويا من قبل ، وتركت سلمى هاتفها ا لتسجل ما يدور بين كريم ومايا وتتركهما لتجلس في مكان آخر، وبالفعل استمعت إلى حديثهما واكتشفت بوجود علاقة بينهما مما أدى ذلك إلي مضايقاتها وجعلها تترك حفلة عيد الميلاد وتذهب.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.