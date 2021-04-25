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تحالف غير متوقع بين يسرا وجميلة عوض في "حرب أهلية"

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بالرغم من العداوة التي ظهرت منذ الحلقة الأولى بين مريم (يسرا) وابنتها تمارا (جميلة عوض) في مسلسل "حرب أهلية"، أدت الأحداث بشكل غير متوقع إلى أن يتحالف الاثنان ضد الجميع.

السبب الرئيسي لهذا التحالف هو عزيز (رشدي الشامي) زوج مريم السابق وأبو تمارا، فقبل وفاته، اعترف لابنته بالظلم الذي أوقعه على أمها، والصورة المغلوطة التي شكلها في ذهن ابنته طوال السنوات الماضية، وإنه السبب في ابتعادها عنها.

التحالف بين مريم وتمارا بشكل رئيسي سيكون ضد نادين (سينتيا خليفة) الزوجة الثانية للراحل عزيز، التي تأتي وتعلن حملها منه، وتبحث عن الميراث، بينما الحمل في الحقيقة كان بسبب خيانتها لزوجها مع دكتور يوسف (باسل خياط).

وسوف تكشف الحلقات المقبلة عما سوف يثمر عنه هذا التحالف، في التخلص من الأعداء المتمثلين في نادين ويوسف، وقد يظهر غيرهم مع مرور الحلقات.

في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.


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يسرا مسلسل حرب اهليه مايان السيد جميلة عوض الحلقة الاولي اروي جودة

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