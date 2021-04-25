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لميس الحديدي: هناك حالة انزعاج بسبب ترحيل إجازة شم النسيم (فيديو)
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:43 ص
شيماء حسن
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قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترحيل إجازة شم النسيم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: "هناك انزعاج بين الناس".
وأضافت "لميس" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الناس كانت متقبلة هذه الفكرة لأنه بيحصل فيها تجميع للإجازات وكان هدف مقبول ومنطقي والناس كانت مبسوطة، ولكن طالما أنك جعلت الأمر جائز وليس قاعدة في موضوع شم النسيم هناك انزعاج كبير على السوشيال ميديا".
وأضافت: "مجرد التفكير في استبدال الإجازة أثار حالة من الانزعاج، لأن شم النسيم عيد مصري مرتبط بعيد القيامة، وهو عيد كل المصريين، عيد فرعوني وعيد قبطي مرتبط بثاني يوم عيد القيامة، وهو طقس مصري وعيد بيوحدنا، ولكن لمجرد القرار والبيروقراطية محتاجين نفكر لأن الاستبدال أصبح بيغير تفاصيل علاقتنا بالأعياد والثقافة والتراث، خاصة في الأعياد التي لها حالة خاصة مثل عيد تحرير سيناء أو 6 أكتوبر أو 23 يوليو بتغير معنى الاحتفال بالعيد خاصة لدى الأجيال الجديدة التي تحتاج أن يكون العيد في يومه حتى يكون له معنى وذكرى".
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