لميس الحديدي: هناك حالة انزعاج بسبب ترحيل إجازة شم النسيم (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترحيل إجازة شم النسيم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: "هناك انزعاج بين الناس".





وأضافت "لميس" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الناس كانت متقبلة هذه الفكرة لأنه بيحصل فيها تجميع للإجازات وكان هدف مقبول ومنطقي والناس كانت مبسوطة، ولكن طالما أنك جعلت الأمر جائز وليس قاعدة في موضوع شم النسيم هناك انزعاج كبير على السوشيال ميديا".



