لاعب يد الأهلي: خسارة الدوري أحزنت الجماهير.. وكان يجب تعويضهم بلقب الكأس

أكد عمر كاستيلو، لاعب يد الأهلي، أن الله عوضهم عن خسارة الدوري خلال الفترة الماضية بالتتويج بكأس مصر.





وقال كاستيلو خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بداية المباراة كانت مهمة جدا للسيطرة والفوز بالمباراة".





وتابع: "ربنا عوضنا عن خسارة الدوري وقدرنا من حصد كأس مصر".





وأتم: "خسارة لقب الدوري أحزنت الجماهير، وكان يجب تعويضهم في يوم عظيم لكل الاهلاوية".



