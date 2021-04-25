Advertisements

لاعب يد الأهلي: خسارة الدوري أحزنت الجماهير.. وكان يجب تعويضهم بلقب الكأس

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
أكد عمر كاستيلو، لاعب يد الأهلي، أن الله عوضهم عن خسارة الدوري خلال الفترة الماضية بالتتويج بكأس مصر.

وقال كاستيلو خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بداية المباراة كانت مهمة جدا للسيطرة والفوز بالمباراة".

وتابع: "ربنا عوضنا عن خسارة الدوري وقدرنا من حصد كأس مصر".

وأتم: "خسارة لقب الدوري أحزنت الجماهير، وكان يجب تعويضهم في يوم عظيم لكل الاهلاوية".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 7 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار في الأهلي بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

11:55 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر