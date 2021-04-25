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الطيار: التتويج بالكأس؟.. هذا هو وضع الأهلي الطبيعي

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد عصام الطيار، حارس يد الأهلي، أن التتويج بالكأس وضع الأهلي الطبيعي، وأن خسارة البطولات هو أمر غير طبيعي داخل النادي.

وقال الطيار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الحمد لله على المكسب، هذا هو وضع الاهلي الطبيعي".

وأكمل: "في بداية ونهاية المباراة كنا رجالا، وكنا ند بـ ند مع الزمالك في الدوري".

وأضاف: "تمكنا من الوقوف مرة أخرى خلال 4 ايام بعد خسارة الدوري وهذا هو معدن لاعبي الأهلي ووضعه الطبيعي".

وأتم: "الزمالك توج ببطولة ونحن حصلنا على بطولة".

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