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شاهد.. ملخص أحداث الحقة 13 من مسلسل "كله بالحب"

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ ساعات على قناة النهار الحلقة الثالثة عشر من مسلسل 'كله بالحب' ، بطولة الفنانة زينة.

وبدأت أحداث الحلقة بذهاب سامر المصري 'صبحي' ، إلى إلهام في المستشفى ويطلب منها أن تعود إلى فيلتها ڤيلاتها وتعيش حياة طبيعية فبعد وجود الحمل سيصبح موقفها قوي في القضية لأنها ستكون حاضنة للطفل وستظل في بيتها.

وعادت إلهام إلى الفيلا برفقة شقيقتها شهد وزوجها كراكيبو ، واتهمها أحمد السعدني 'طارق' وزينة 'دهب' بالخداع وأنه حمل كاذب، وكاريمان تقول لطارق أن الصوت العالي خطر على الجنين، وإلهام تذهب لغرفة نومها وتساعدها كاريمان وتسألها عن مدى سعادتها، وتعبر إلهام عن سعادتها وشكرها لربنا.

وطلب طارق من ريم البارودي 'كاريمان' أن تظل في البيت، ولكن ترفض لأنها ليست لعبتها ، وطلب منها أيضاً أن تكون مع صبحي وتعرف ما يدور في رأسه وما هي خططه .

تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

يذهب صبحي للمستشفى التي فيها إلهام ويطلب منها أن ترجع ڤيلاتها وتعيش حياة طبيعية فبعد وجود الحمل سيصبح موقفها قوي في القضية لأنها ستكون حاضنة للطفل وستظل في بيتها.

وتحذر إسعاد إلهام ألا تفعل شيء يزعجها ولا تتعصب حتى لا يكون خطر على الجنين، وتعبر إلهام عن مدى سعادتها بالطفل.

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