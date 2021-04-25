مدرب الأرجنتين الأولمبي: أحترم جميع المنافسين.. ومجموعتنا هي الأصعب

أكد فيرناندو باتيتسا، مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي، أن مجموعته في أولمبياد طوكيو مع مصر وإسبانيا وأستراليا هي الأصعب.





وقال فيرناندو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مجموعتنا في الأولمبياد أصعب من باقي المجموعات لقوة الفرق المتواجدة بها".





وأكمل: "جميع الفرق يجب أن تنافس بشكل قوي وكل فريق يظهر أكثر ما يملك لأن الجميع يريد الفوز".





وتابع: "اسم للمجموعة؟ كل شخص يسمى ما يريد، هناك 4 منتخبات تنافس والجميع يلعب لكي يتجاوز المجموعات".





وأضاف: "نملك الامكانيات لدراسة جميع الفرق المتنافسة ورأينا مستويات المنافسين بالتصفيات، سندرس نقاط القوة والضعف بكل منتخب".





وأتم: "أحترم جميع المنافسين في المجموعة".



