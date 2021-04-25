باتيستا: كنا نخطط لمواجهة الفراعنة قبل إجراء قرعة الأولمبياد





تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن المنتخب المصري منافسه في أولمبياد طوكيو 2020.





وقال باتيستا في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كنا مخططين لمواجهة منتخب مصر قبل اجراء القرعة، ولكن بعد وقوعنا في مجموعة واحدة أصبح الأمر صعبًا".





وتابع "سنخطط لخوض مباريات ودية في الارجنتين خلال الفترة القادمة قبل السفر إلى الاولمبياد وفي طوكيو قبل انطلاق البطولة من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين".





واضاف "لم يحدث أي تواصل مع مدربي المنتخبات الأخرى بشأن القرعة".



