Advertisements

باتيستا: كنا نخطط لمواجهة الفراعنة قبل إجراء قرعة الأولمبياد

الأحد 25/أبريل/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements

تحدث فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي عن المنتخب المصري منافسه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال باتيستا في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كنا مخططين لمواجهة منتخب مصر قبل اجراء القرعة، ولكن بعد وقوعنا في مجموعة واحدة أصبح الأمر صعبًا".

وتابع "سنخطط لخوض مباريات ودية في الارجنتين خلال الفترة القادمة قبل السفر إلى الاولمبياد وفي طوكيو قبل انطلاق البطولة من أجل زيادة الانسجام بين اللاعبين".

واضاف "لم يحدث أي تواصل مع مدربي المنتخبات الأخرى بشأن القرعة".

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار في الأهلي بعد الفوز على إنبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بـ 150 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 8 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

11:55 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر