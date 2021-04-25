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ريال مدريد مصمم على إبرام صفقة القرن

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني لم يفقد الأمل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسلطت صحيفة لو باريزيان الضوء على تصريحات بيريز التي قال فيها :"بدون دوري السوبر الأوروبي، لا مجال لإتمام صفقات كبرى ويتزامن ذلك مع خسائر مالية للعملاق المدريدي قيمتها 400 مليون يورو في آخر موسمين بسبب جائحة فيروس كوورنا".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من اللهجة المحبطة التي تحدث بها بيريز لكنه لن يتخلى عن صفقة مبابي ويعتبرها بمثابة التزام سياسي ورياضي واقتصادي.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن بيريز عليه إبرام صفقة قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإنهاء المعاناة الهجومية للفريق ويعلم أن صفقة مبابي والاستثمار فيها ربما تخلص ريال مدريد من توابع الأزمة المالية.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن التعاقد مع مبابي سيحقق للملكي مكاسب تجارية وإعلامية هائلة وأرباح اقتصادية ستشبه مع ما حققه بيريز في ولايته الأولى والتعاقد مع جالاكتيكوس بينما كان النادي مثقلًا بالديون أو مثلما فعل في صيف 2009 عندما تعاقد مع كاكا وكريستيانو رونالدو وبنزيما.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن بيريز ومعاونه آنخيل سانشيز المدير العام للنادي عكفا خلال الأشهر الأخيرة على إعداد خطة اقتصادية لتوفير ثمن مبابي وراتبه.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة الملكي تحظى بدعم العديد من البنوك التي لن تمانع تقديم قرض لإتمام صفقة مبابي بخلاف مبيعات تتراوح بين 100 و150 مليون يورو من خلال الاستغناء عن بعض اللاعبين مثل جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو ويوفيتش وماريانو وسيبايوس.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مسئولي ريال مدريد متفائلون بالتعاقد مع مبابي ويعتبرون الصفقة أفضل طريقة لضمان استمرار زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن التعاقد مع مبابي كان شرطًا أساسيًا لزيدان عند عودته لقيادة ريال مدريد في 2019 ويدرك بيريز أنه بدون زيدان وعلاقته القوية بمبابي سيكون إقناع النجم الفرنسي صعبًا.

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