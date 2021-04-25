بعيدا عن "الاختيار 2".. كيف أسقط الأمن الضابط الخائن "عويس"؟ وكواليس معركة استمرت 5 ساعات

سلطت الحلقة الثانية عشر من المسلسل الدرامي "الاختيار 2.. رجال الظل"، الضوء على ثأر وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني للشهيد المقدم محمد مبروك، والقبض على المتهمين باغتياله، بالقرب من منزله بحي مدينة نصر مساء يوم 17 نوفمبر عام 2013، وكشفت التحقيقات -آنذاك- عن تورط صديقه ودفعته الضابط محمد عويس -الذي جسد دوره الفنان أحمد شاكر في المسلسل- في اغتياله مقابل مليوني جنيه.





ساعات معدودة مرت على اغتيال الشهيد "مبروك"، وبدأ قطاع الأمن الوطني عمليات التحري، والبحث وجمع المعلومات حول المشتبه فيهم، حتى أذاعت وسائل إعلام بيانا منسوبًا لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث.





التوصل للمتهمين

وفتحت أجهزة الأمن تحقيقات حتى توصلت إلى المتهمين في الحادث الإرهابي، وهم " أحمد عزت محمد شعبان الذي بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات أثناء القبض عليه، حال اختبائه بمسكنه بمدينة الرحاب، بالقاهرة، وحال استشعاره باقتراب القوات قام بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، حيث اتخذت القوات مواقعها، وبادلته إطلاق النيران، على مدار خمس ساعات متواصلة، ما أسفر عن إصابة ضابط ومجندين.





وتمكنت قوات الشرطة أيضًا من القبض على الإرهابي محمد عفيفي الذي اقتصر دوره على تحديد مسكن "الشهيد مبروك"، كما تمكنت من القبض على الإرهابي محمد بكري هارون، الإرهابي محمد سيد منصور، أشرف الغرابلي الذي رصد تحركات "الشهيد مبروك"، الإرهابي عمرو محمد مصطفى عبد الحميد، الإرهابي أنس إبراهيم، والذي اشترك في تهريب متهم آخر كان ينتظره داخل سيارة بإحدى الشوارع القريبة من مكان الحادث.