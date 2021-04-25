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بعيدا عن "الاختيار 2".. كيف أسقط الأمن الضابط الخائن "عويس"؟ وكواليس معركة استمرت 5 ساعات

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:29 ص
الفنان أحمد شاكر والضابط محمد عويس
الفنان أحمد شاكر والضابط محمد عويس
إيمان عبد العاطي
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سلطت الحلقة الثانية عشر من المسلسل الدرامي "الاختيار 2.. رجال الظل"، الضوء على ثأر وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني للشهيد المقدم محمد مبروك، والقبض على المتهمين باغتياله، بالقرب من منزله بحي مدينة نصر مساء يوم 17 نوفمبر عام 2013، وكشفت التحقيقات -آنذاك- عن تورط صديقه ودفعته الضابط محمد عويس -الذي جسد دوره الفنان أحمد شاكر في المسلسل- في اغتياله مقابل مليوني جنيه.

ساعات معدودة مرت على اغتيال الشهيد "مبروك"، وبدأ قطاع الأمن الوطني عمليات التحري، والبحث وجمع المعلومات حول المشتبه فيهم، حتى أذاعت وسائل إعلام بيانا منسوبًا لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، يعلن فيه مسؤوليته عن الحادث.

التوصل للمتهمين
وفتحت أجهزة الأمن تحقيقات حتى توصلت إلى المتهمين في الحادث الإرهابي، وهم " أحمد عزت محمد شعبان الذي بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات أثناء القبض عليه، حال اختبائه بمسكنه بمدينة الرحاب، بالقاهرة، وحال استشعاره باقتراب القوات قام بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، حيث اتخذت القوات مواقعها، وبادلته إطلاق النيران، على مدار خمس ساعات متواصلة، ما أسفر عن إصابة ضابط ومجندين.

وتمكنت قوات الشرطة أيضًا من القبض على الإرهابي محمد عفيفي الذي اقتصر دوره على تحديد مسكن "الشهيد مبروك"، كما تمكنت من القبض على الإرهابي محمد بكري هارون، الإرهابي محمد سيد منصور، أشرف الغرابلي الذي رصد تحركات "الشهيد مبروك"، الإرهابي عمرو محمد مصطفى عبد الحميد، الإرهابي أنس إبراهيم، والذي اشترك في تهريب متهم آخر كان ينتظره داخل سيارة بإحدى الشوارع القريبة من مكان الحادث.
إرهابي حاول تفجير نفسه في المرج
كما نجحت قوات الشرطة في تحديد مكان إختباء الإرهابي سعيد الشحات، بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، ولدى شعوره بقدوم قوات الأمن فكر في تفجير نفسه حيث ارتدى حزامًا ناسفًا، محاولا القفز من سطح المنزل الذي يسكنه ، لكن أحد الضباط المشاركين في المأمورية، أنقذ أهالي المنطقة من وقوع كارثة محققة، حيث أطلق صوبه النيران ما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف وتحول جسده إلى أشلاء، وانفصلت رأسه عن جسده.

وكانت الصدمة الكبرى خلال اعترافات "أحمد عزت" المتهم الرئيس في اغتيال "الشهيد محمد مبروك"، حيث كشف عن تورط المقدم محمد عويس الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، في عملية الاغتيال، عن طريق إمدادهم بمعلومات عنه وخط سيره مقابل حصوله على مليوني جنيه.

الإعدام والمؤبد نصيب الخونة والإرهابيين
وفي وقت سابق عاقبت المحكمة عويس وعدد آخر من الإرهابيين، هم كلٍ من: الإرهابي هشام عشماوي، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عامًا لـ 15 متهمًا و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات لـ52 آخرين وانقضاء الدعوى ضد 22 متهمًا للوفاة، لارتكابهم 54 جريمة إرهابية منها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين.

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