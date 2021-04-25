شوقي غريب يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب للأولمبياد

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على موعد انطلاق معسكر الفراعنة النهائي قبل أولمبياد طوكيو.





وحدد المدير الفني للمنتخب، يوم الخامس من يوليو القادم موعد إقامة المعسكر، في ظل تجهيزات المنتخب للمشاركه في الأولمبياد والمقرر لها يوليو القادم.





وعقد غريب إجتماع مطولاً مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وتطرق فيه للحديث عن برنامجه وخطته استعدادا للأولمبياد.





من جانبه وعدت اللجنة بتوفير كل احتياجاته لتحقيق طموحات الجماهير والعودة من طوكيو بميدالية أولمبية.





وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية، عن وقوع مصر فى مجموعة نارية ضمت منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.



