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ميسي يلمح إلى إمكانية تجديد عقده

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أفادت تقارير صحفية صباح اليوم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، ينتظر عرض الفريق الإسباني من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان ميسي على وشك مغادره الفريق الذي لطالما حصد معه البطولات وحقق معه الانجازات، بسبب كثرة الخلافات بينه وبين الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

لكن الأمور هدأت نسبيا داخل قلعة الكامب نو بعد عودة خوان لابورتا إلى منصب الرجل الأول في النادي وحصول الفريق الكتالوني على لقب كأس الملك.

وبحسب مانشرته صحيفه "موندو ديبورتيفو"،فإن ميسي ينتظر حاليًا عرض برشلونة لتجديد عقده، على الرغم من نيته في عدم اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم.

وأضافت"ميسي يصب كل تركيزه حالياً على حسم لقب الليجا، في ظل اشتعال المنافسه مع فريقي العاصمة، ريال مدريد واتليتكو مدريد".

ونوهت"يدرك ميسي أن الفريق لم يعرف بعد وضعه الاقتصادي بعد جائحة كورونا ومدى قدرته على دعم الفريق بلاعبين جدد".

وأكدت"كل ما يفكر به النجم الأرجنتيني الآن هو مشروع الفريق ومدى امكانيته على إبرام صفقات جديدة قادرة على حصد دوري الأبطال ".

واختتمت بأن لابورتا ينوي التعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لإقناع ميسي بالتجديد، لكن ذلك سيكون صعبًا، حال تدخل كبار البريميرليج

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