كارتيرون يطلب عودة محمد صبحي وهذا موقفه من تعيين مدير كرة

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من عودة محمد صبحي حارس الأبيض الشاب المعار إلى الإتحاد السكندري، وكذلك تعيين مدير للكرة في الجهاز الأبيض.





عودة محمد صبحي إلى الزمالك

وكرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلبه إلى مسؤولي القلعة البيضاء بشأن عودة محمد صبحي حارس زعيم الثغر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه أبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولي القلعة البيضاء برغبته في رحيل محمد عواد الذي أعلن استياءه من التجميد على دكة البدلاء في تصريحات أثارت غضب المدرب.





وفي سياق آخر، أكد المدرب الفرنسي لمسؤولي الزمالك رفضه وجود مدير للكرة بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، وشدد على عدم حاجته لهذا المنصب وقدرته على ضبط إيقاع اللاعبين.





وكان مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، قد اقترحوا على كارتيرون تعيين مديراً للكرة حتى يتفرغ الفرنسي للأمور الفنية، وهو ما رفضه المدرب.



