يوفنتوس يطلب عثمان ديمبيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.





وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يوفنتوس تواصل بالفعل مع وكيل ديمبلي، وطلب ضم اللاعب، لكنه اشترط الحصول عليه بشكل مجاني.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في تجديد عقد نجمه الفرنسي، حيث طلب من وكيله، عقد جلسة لتمديد عقده حتى 2025، لكن ديمبلي طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.





وأشارت الصحيفة، أن هناك قلق داخل برشلونة، الذي يعتقد أن اللاعب يرغب في كسب الوقت للرحيل مجانًا في صيف 2022.





وأوضحت الصحيفة، أنه في حال استمرار ديمبلي في إصراره على عدم التفاوض بشأن التجديد، فإن برشلونة سيعرضه للبيع هذا الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو.



