فرج عامر: أتمني انتقال حسام حسن إلى الأهلي

تمنى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، انتقال حسام حسن مهاجم الفريق والمعار لنادي أهلي طرابلس الليبي، للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.





وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: "حسام حسن محل اهتمام من جانب عدد من الأندية لكن لا يوجد أي أمور رسمية في الوقت الحالي، الزمالك وبيراميدز بالإضافة إلى الأهلي".





وتابع: "نحن في وسط الموسم والأندية لا تتحدث عن هذه الأمور في الوقت الحالي، لكن عندما تسألني عن رأيي أتمنى أن ينتقل حسام حسن إلى النادي الأهلي، الجميع شاهد عندما ناصر ماهر كان يصنع له كان يسجل أهدافًا رائعة".





وواصل: "أفضل أن أصمت، حسام حسن لا يشارك في المنتخب لأنه من سموحة كما كان يحدث مع أيمن أشرف ومن قبله محمد أبوجبل، حسام حسن لاعب لديه إمكانيات كبيرة".



