Advertisements

خطوة تفصل جارسيا عن الانضمام لبرشلونة

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود تقدم في مفاوضات برشلونة مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع للسيتيزن واقترب من الانتقال إلى برشلونة نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شهدت المفاوضات بين برشلونة وجارسيا تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت في طريقها للفشل.

وتابعت الصحيفة، أن هناك اتصالات جمعت برشلونة بجارسيا مؤخرًا، كان آخرها يوم الخميس الماضي، وشهدت تقارب في وجهات النظر.

وأشارت الصحيفة، أنه تم التوصل لاقتراح بتخفيض قيمة الراتب الثابت، مع زيادة قيمة المكافآت حسب الأهداف والألقاب، لتقترب الصفقة من برشلونة مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 13 ساعة

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

محامي ضحايا مستريحة المنوفية يكشف مفاجأة عن "أم عبده"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 11 ساعة

بعيدا عن "الاختيار 2".. كيف أسقط الأمن الضابط الخائن "عويس"؟ وكواليس معركة استمرت 5 ساعات

منذ أقل من ساعتين

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد مصمم على إبرام صفقة القرن

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر