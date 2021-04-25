خطوة تفصل جارسيا عن الانضمام لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود تقدم في مفاوضات برشلونة مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد إريك جارسيا مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع للسيتيزن واقترب من الانتقال إلى برشلونة نهاية الموسم.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شهدت المفاوضات بين برشلونة وجارسيا تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت في طريقها للفشل.





وتابعت الصحيفة، أن هناك اتصالات جمعت برشلونة بجارسيا مؤخرًا، كان آخرها يوم الخميس الماضي، وشهدت تقارب في وجهات النظر.





وأشارت الصحيفة، أنه تم التوصل لاقتراح بتخفيض قيمة الراتب الثابت، مع زيادة قيمة المكافآت حسب الأهداف والألقاب، لتقترب الصفقة من برشلونة مرة أخرى.



