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جائحة كورونا تمنع مكافآت نجوم ريال مدريد

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجوم ريال مدريد الإسباني لن يحصلوا على امتيازات في حالة نجاحهم في الفوز ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ريال مدريد خسر بطولتي السوبر الإسباني وكأس الملك ولم يتبق له سوى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يقدم مكافآت للفريق أو أعضاء الجهاز الفني في حالة التتويج بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يعاني من أزمة اقتصادية ضخمة بسبب فيروس كورونا وهو الأمر الذي دفع الإدارة لتخفيض ميزانية الموسم الحالي وعدم إبرام صفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نجوم الملكي يعلمون أن تحقيق بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سيكون دون مكافآت من جانب إدارة ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان قد أعلن عن تخفيض عقود لاعبيه في الموسم الماضي بنسبة 10% لمواجهة الأزمة المالية ويتفاوض حاليًا لمضاعفة تلك النسبة خاصة وأن الأزمة لم تحل.

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