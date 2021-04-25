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أوديجارد يثير القلق في آرسنال

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يطمح في التعاقد مع نجمه النرويجي مارتين أوديجارد بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علماً بأن النجم النرويجي يلعب على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني منذ يناير الماضي.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مسئولي آرسنال قلقون من خسارة خدمات أوديجارد في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها الجانرز.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أرسنال لن يكون بمقدوره التعاقد مع أوديجارد بشكل دائم في الصيف المقبل وذلك بعد انسحابه من دوري السوبر الأوروبي السوبر ليج.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد لم يحسم موقفه بشأن أوديجارد البالغ من العمر 22 عاماً، حيث لا يزال الملكي يثق في النجم النرويجي ويريد عودته في الصيف المقبل.

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