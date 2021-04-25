Advertisements

فلورينزي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان ينوي عدم تفعيل بند خيار شراء المدافع أليساندرو فلورينزي، والمعار من نادي روما الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن باريس سان جيرمان سيعيد ترتيب أوراقه في صفقات الموسم المقبل، مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وجاء قرار مسؤولي النادي الباريسي، بإعادة فلورينزي إلي فريق ذئاب العاصمة في نهاية الموسم الحالي، بعدما جاء بوتشيتينو خلفًا للمدرب توماس توخيل.

يذكر ان باريس استعار فلورينزي لمدة موسم واحد فقط، بقيمة مليون يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 9 ملايين يورو.

أخبار تهمك

بعيدا عن "الاختيار 2".. كيف أسقط الأمن الضابط الخائن "عويس"؟ وكواليس معركة استمرت 5 ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد لـ "الفجر" حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بطلًا لكأس مصر لكرة اليد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد مصمم على إبرام صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 14 ساعة

أول صورة للخائن محمد عويس ببدلة الإعدام

منذ حوالي 7 ساعات

نجاة 10 ركاب من الغرق في إنقلاب سيارة بترعة السعادنة ببني سويف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

01:17 ص

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

01:36 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر