فلورينزي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، ان نادي باريس سان جيرمان ينوي عدم تفعيل بند خيار شراء المدافع أليساندرو فلورينزي، والمعار من نادي روما الإيطالي.





ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن باريس سان جيرمان سيعيد ترتيب أوراقه في صفقات الموسم المقبل، مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.





وجاء قرار مسؤولي النادي الباريسي، بإعادة فلورينزي إلي فريق ذئاب العاصمة في نهاية الموسم الحالي، بعدما جاء بوتشيتينو خلفًا للمدرب توماس توخيل.





يذكر ان باريس استعار فلورينزي لمدة موسم واحد فقط، بقيمة مليون يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 9 ملايين يورو.



