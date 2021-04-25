عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

شهدت محطة المعمورة شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انفصال عربة قطار، دون حدوث أي من الإصابات.





وقال شهود عيان من موقع الحادث، إن الواقعة حدثت في قطار أبوقير، حيث انفصلت العربة الأخيرة من القطار المتجه إلى محطة مصر بشكل مفاجئ قبل دخوله محطة المعمورة الشاطئ.





وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، برفقة ضباط قسم المنتزه ثان، للوقوف على الأمر، وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر، وتم الدفع بفنين من الهيئة وتم إعادة تركيب العربة وتسير حركة القطارات على الفور.



