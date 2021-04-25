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غلق وتشميع 4 محال غير مرخصة بحي المرج

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:01 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية لحي المرج، حملة مكبرة على المخازن بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأسفرت الحملة التي شنتها أجهزة حي المرج بالتعاون مع مسئولي المحلات والغلق، عن غلق وتشميع 4 محال بشارع مؤسسة الزكاة ومنطقة سيجال، غير خاضعة لاشتراطات الحماية المدنية وتدار بدون ترخيص.

وفي سياق آخر، قاد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حي مصر الجديدة، بحضور رئيس الحي العميد حسن صفوت.

أوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الحملة شملت المرور على، مناطق (روكسي والسلحدار والكوربة)، وذلك استجابة لشكاوى بعض المواطنين.

يأتي ذلك، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار شن الحملات اليومية على فترات الصباح والمساء في جميع الأحياء، وإعادة الانضباط للشوارع في شهر رمضان، لمنع أي إشغالات أو كثافات مرورية.

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