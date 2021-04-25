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مصر تعزي العراق في ضحايا مستشفى مرضى كورونا ببغداد

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:15 ص
العراق ومصر
العراق ومصر
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أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وتقدمت مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت القاهرة على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

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مصر مستشفى كورونا حريق بوابة الفجر الفجر العراق

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