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كاتبة روسية ضمن قائمة قصيرة لجائزة "بوكر" الأدبية الدولية

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
وكالات
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دخلت الكاتبة الروسية، ماريا ستيبانوفا، القائمة القصيرة لجائزة "بوكر" الأدبية الدولية التي تمنح للأدباء وكتبهم باللغة الإنجليزية. 

صرح بذلك الخميس 22 أبريل لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم لجنة تنظيم الجائزة.
ودخلت، ماريا ستيبانوفا القائمة القصيرة التي تضم 6 أدباء بفضل كتابها "الذاكرة" بصفته نظرة أدبية فاحصة إلى  الذاكرتين الشخصية والتاريخية حيث تروي الكاتبة قصة أسرتها الصعبة التي عانت من مآسي الحربين العالمية الأولى والأهلية في روسيا والمطاردات والمحرقة. يذكر أن ستيبانوفا تم تكريمها عام 2018 بجائزة "الكتاب الكبير" الأدبية الروسية. 

وأصبحت ستيبانوفا أول كاتبة روسية تدخل القائمة الطويلة التي تضم 13 كاتبا وكاتبة، ثم القائمة القصيرة التي تضم 6 أشخاص منذ عام 2016 حين تم إقرار صيغة جديدة للجائزة. 

وسبق للكاتبة الروسية، لودميلا أوليتسكايا والكاتب الروسي، فلاديمير سوروكين أن ترشحا لمنح جائزة "بوكر" الأدبية الدولية قبل عام 2016. وقالت رئيسة لجنة تحكيم الجائزة ، ليوسي هاتجس هوليت، إن كتاب ستيبانوفا يجمع بين التاريخ والمذكرات والقصص والأدب الفني. 

وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية الشاعر والمترجم البريطاني، ساشا داغدايل. وتقدر قيمة الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني (69 ألف دولار).

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