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التفاصيل الكاملة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يترقب جماهير وعشاق كرة القدم في القارة السمراء، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والتي سوف يتم عقدها في القاهرة بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وينتظر النادي الأهلي وجماهيره معرفة منافسه في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من بين الوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن تلعب مباريات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.

أما مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فموعد الذهاب هو 18 أو 19 يونيو، وموعد الإياب هو 25 أو 26 يونيو 2021، وستكون المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2021، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيستضيف المباراة.

جدير بالذكر أنه قد نجحت 8 فرق من 6 دول مختلفة في التأهل إلى دور الثمانية وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائري.

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