موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على فياريال، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ 32، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني.





وتقام مباراة برشلونة وفياريال، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بعدما فاز في 21 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.





بينما يتواجد فريق الغواصات في المركز السادس برصيد 49 نقطة، من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في سبع مباريات.





وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة الثالثة، انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة، سجلها أنسو فاتي هدفين وليونيل ميسي هدف، والمدافع باو توريس بالخطأ في مرماه.



