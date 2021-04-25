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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه فريق برشلونة نظيره فياريال، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ 32، غدًا الأحد 25 أبريل الجاري، في الدوري الإسباني.

وستذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة Bein Sports HD 1، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة :-
قناة Eleven Sports 2 Belgium علي القمر الصناعي استرا 19 شرق .
قناة Eleven Sports 1 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسبا سات .
قناة beIN Sports 3 English HD علي القمر الصناعي سهيل سات .
قناة Max Sport 4 Bulgaria HD علي القمر الصناعي االبلغاري.
قناة Canal Plus Sport 2 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد.
ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بعدما فاز في 21 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.
بينما يتواجد فريق الغواصات في المركز السادس برصيد 49 نقطة، من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في سبع مباريات.

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