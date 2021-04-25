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كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد فياريال في الليجا

الأحد 25/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يلتقي فريق برشلونة مع فياريال، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الـ 32، غدًا الأحد في الدوري الإسباني، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على تشكيل البلوغرانا ضد فياريال، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراخوا، لينغليت.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري، جوردي ألبا.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، بعدما فاز في 21 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.

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