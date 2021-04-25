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جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسفرت قرعة مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي أجريت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية عن وقوع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وقام اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد بعقد اجتماع حضره كلا من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي وذلك فور الانتهاء من مراسم قرعة الأولمبياد.

وفي الاجتماع، تم استعراض برنامج إعداد المنتخب الأولمبي بالإضافة إلى احتياجات المنتهب من أجل ضمان تحقيق أهدافه في الأولمبياد في حضور ممثلين عن الإدارات المعنية في اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يتفاوض المنتخب الأولمبي عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم مع منتخبات فرنسا والمكسيك ورومانيا من أجل الترتيب لمباريات ودية معهم على أن يتم التفاوض مع منتخبات أخرى في حالة اعتذار أحد المنتخبات الثلاثة.

ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي جاءت كالآتي :-
- الخميس 22 يوليو 2021 : مصر وإسبانيا الساعة 9:30 صباحا
- الأحد 25 يوليو 2021 :مصر والأرجنتين الساعة 9:30 صباحا
- الأربعاء 28 يوليو 2021 : مصر وأستراليا الساعة 1:00 ظهرا

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