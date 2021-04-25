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تطور جديد بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الأحد 25/أبريل/2021 - 08:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني مازال لديه أمل في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة لو باريزيان تصريحات بيريز عن السوبر الأوروبي التي قال فيها :"بدون دوري السوبر الأوروبي، لا مجال لإتمام صفقات كبرى ويتزامن ذلك مع خسائر مالية للعملاق المدريدي قيمتها 400 مليون يورو في آخر موسمين بسبب جائحة فيروس كوورنا".

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأنه على الرغم من اللهجة المحبطة التي تحدث بها بيريز لكنه لن يتخلى عن صفقة مبابي ويعتبرها بمثابة التزام سياسي ورياضي واقتصادي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بيريز عليه إبرام صفقة قوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإنهاء المعاناة الهجومية للفريق ويعلم أن صفقة مبابي والاستثمار فيها ربما تخلص ريال مدريد من توابع الأزمة المالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن التعاقد مع مبابي سيحقق لريال مدريد مكاسب تجارية وإعلامية هائلة وأرباح اقتصادية ستشبه مع ما حققه بيريز في ولايته الأولى والتعاقد مع جالاكتيكوس بينما كان النادي مثقلًا بالديون أو مثلما فعل في صيف 2009 عندما تعاقد مع كاكا وكريستيانو رونالدو وبنزيما.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن بيريز ومعاونه آنخيل سانشيز المدير العام للنادي عكفا خلال الأشهر الأخيرة على إعداد خطة اقتصادية لتوفير ثمن مبابي وراتبه.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن إدارة الملكي تحظى بدعم العديد من البنوك التي لن تمانع تقديم قرض لإتمام صفقة مبابي بخلاف مبيعات تتراوح بين 100 و150 مليون يورو من خلال الاستغناء عن بعض اللاعبين مثل جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو ويوفيتش وماريانو وسيبايوس.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن مسئولي ريال مدريد متفائلون بالتعاقد مع مبابي ويعتبرون الصفقة أفضل طريقة لضمان استمرار زين الدين زيدان.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن التعاقد مع مبابي كان شرطًا أساسيًا لزيدان عند عودته لقيادة ريال مدريد في 2019 ويدرك بيريز أنه بدون زيدان وعلاقته القوية بمبابي سيكون إقناع النجم الفرنسي صعبًا.

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