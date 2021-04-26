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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليدز يونايتد، على أرضية ملعب إيلاند رود، معقل فريق ليدز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، في حين يتواجد نادي ليدز يونايتد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

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