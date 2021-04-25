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شفاءه خالد النبوي من فيروس كورونا

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
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أعلن النجم خالد النبوي شفاءه من فيروس كورونا،  عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتب عبر حسابه "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا.. أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".

يذكر أن النبوي أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية، كما دعا الجميع بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى إليهم.

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك مؤخًرا بفيديو ترويجي لحفل موكب المومياوات وقد تعرض مؤخًرا بعدها لوعكه صحيه أعلنت عنها زوجته السيده مني المغربي.

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كورونا فيروس خالد النبوي

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