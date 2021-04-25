Advertisements
شفاءه خالد النبوي من فيروس كورونا
الأحد 25/أبريل/2021 - 04:58 ص
Advertisements
أعلن النجم خالد النبوي شفاءه من فيروس كورونا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.
وكتب عبر حسابه "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا.. أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر".
يذكر أن النبوي أجرى التحاليل الطبية وجاءت نتيجتها سلبية، كما دعا الجميع بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى إليهم.
يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك مؤخًرا بفيديو ترويجي لحفل موكب المومياوات وقد تعرض مؤخًرا بعدها لوعكه صحيه أعلنت عنها زوجته السيده مني المغربي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements