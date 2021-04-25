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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق بسبب انتشار "كورونا" في الهند
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:07 ص
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد في الهند.
وحسب قناة العربية الإخبارية فقد أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لدعم إضافي سريع للحكومة الهندية والعاملين في الرعاية الصحية.
وارتفعت إصابات فيروس كورونا في الهند خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 16،9 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني في الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.
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