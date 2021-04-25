الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق بسبب انتشار "كورونا" في الهند

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد في الهند.





وحسب قناة العربية الإخبارية فقد أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لدعم إضافي سريع للحكومة الهندية والعاملين في الرعاية الصحية.



