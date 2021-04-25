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مظاهرات في العراق بسبب حريق مستشفى مصابي كورونا

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
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اندلعت قبل قليل، مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بإقالة وزير الصحة على خلفية حادث مستشفى مصابي كورونا.

وأعلن العراق الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا حريق المستشفى، بينما دعا البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الإثنين على خلفية الحادث.

إلى ذلك، أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

وتقدمت مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت القاهرة على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

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مستشفى كورونا كورونا فيروس كورونا حريق العراق

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