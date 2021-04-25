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أسعار الذهب اليوم الأحد 25-4-2021 في الدقهلية
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:06 ص
محمد كشك
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استقرت أسعار الذهب في مصر وفي محافظة الدقهلية اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأ؛د 25-4-2021 كالأتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل.891 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.
زاد سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 6238 جنيه
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