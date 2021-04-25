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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 أبريل 2021 في الدقهلية

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأحد 25 ابريل 2021، في محافظة الدقهلية.

سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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