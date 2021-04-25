أسعار ياميش رمضان اليوم الأحد 25/4/2021 في الدقهلية

رصدت " بوابة الفجر" أسعار ياميش رمضان، اليوم الأحد، الموافق، 2021ـ 4 ـ 25، في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الدقهلية.





وشهدت استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري 40 جنيه للكيلو، والزبيب التركي 60 جنيه للكيلو، والإيراني 56 جنيه، سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ 160 جنيه، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيه حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 40 جنيه، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ 16 جنيه.



